Großhandelspreise gewinnen im Juli wieder an Fahrt

14.08.26 08:26 Uhr

DOW JONES--Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel haben im Juli um 5,3 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Damit zog die Teuerung nach 4,9 Prozent im Juni wieder an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Preise leicht um 0,2 Prozent.

Werbung

Treibender Faktor blieben die geopolitischen Spannungen im Iran und Nahen Osten. Den stärksten Einfluss hatten Mineralölerzeugnisse, die 24,1 Prozent teurer waren als im Vorjahresmonat. Durch das Ende der Energiesteuersenkung verteuerten sich Benzin und Diesel gegenüber Juni um 4,0 Prozent.

Deutliche Anstiege im Vorjahresvergleich gab es auch bei Nicht-Eisen-Metallen mit 27,8 Prozent, chemischen Erzeugnissen mit 13,1 Prozent und ITK-Geräten mit 9,0 Prozent.

Dagegen gaben die Preise unter anderem für lebende Tiere um 18,5 Prozent, für Molkereiprodukte und Fette um 9,4 Prozent sowie für Fleisch und Fleischwaren um 6,1 Prozent spürbar nach.

Werbung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)