DAX 26.003 +0,6%ESt50 6.383 +0,3%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,53 +1,5%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.425 -0,6%Euro 1,1629 +0,0%Öl 95,5 -0,0%Gold 4.463 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Großinsolvenzen in Deutschland auf neuem Hoch

DOW JONES--Die Zahl der Großinsolvenzen in Deutschland ist im ersten Halbjahr 2026 auf einen neuen Höchststand geklettert. Nach Daten des Kreditversicherers Allianz Trade stellten 33 Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz einen Insolvenzantrag - ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit verfestigt sich der Negativtrend nach dem Rekordjahr 2025 mit damals 94 Großinsolvenzen weiter. Am stärksten betroffen war im ersten Halbjahr die Automobilbranche mit sieben Fällen, gefolgt vom Einzelhandel sowie dem Maschinenbau.

Werbung

Der kumulierte Jahresumsatz der betroffenen Großunternehmen stieg in den ersten sechs Monaten um 3 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro. Obwohl der durchschnittliche Umsatz pro Fall leicht um knapp 7 Prozent auf etwa 137 Millionen Euro sank, warnen Experten vor anhaltenden Risiken. Angesichts der komplexen Wertschöpfungsketten drohen laut Allianz Trade erhebliche Dominoeffekte für Zulieferer und Dienstleister. Für den weiteren Jahresverlauf wird keine nachhaltige Entspannung erwartet, da energie- und kapitalintensive Sektoren weiterhin unter starkem Anpassungsdruck stehen.

Auch international nimmt die Insolvenzwelle zu: Weltweit stieg die Zahl der Großinsolvenzen im ersten Halbjahr um 13 Prozent auf 247 Fälle, wobei Westeuropa mehr als 60 Prozent der globalen Ausfälle auf sich vereint. Deutschland sticht regional besonders hervor: In den letzten zwölf Monaten entfiel nahezu jede dritte westeuropäische Großinsolvenz auf die Bundesrepublik (97 von 325 Fällen). Damit liegt Deutschland im westeuropäischen Vergleich mit deutlichem Abstand vor Frankreich (69) und Italien (62).

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.