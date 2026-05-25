DAX25.055 -0,5%Est506.046 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -1,7%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.148 -1,2%Euro1,1606 -0,2%Öl96,70 +1,8%Gold4.386 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 adidas A1EWWW NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Angriffe auf Iran: DAX in engen Grenzen -- Salesforce enttäuscht beim Gewinn -- Micron, Snowflake, Rheinmetall, OHB, Marvell, AMD, Siemens Energy im Fokus
Top News
Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstagmittag nach Feuerpause wackelt nach US-Angriffen: DAX gibt am Donnerstagmittag nach
Airbus-Aktie fester: Kooperation mit Mistral AI Airbus-Aktie fester: Kooperation mit Mistral AI
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Großinvestor greift zu

Nebius-Aktie explodiert: Steckt Substanz hinter dem neuen KI-Hype?

28.05.26 11:46 Uhr
Nebius-Aktie klettert: Kurssprung an der NASDAQ nach Einstieg von Ex-OpenAI-Forscher | finanzen.net

Leopold Aschenbrenner meldet 5,6 Prozent an Nebius - und der Markt folgt ihm sofort. Für den ehemaligen OpenAI-Forscher ist es einer der am stärksten beobachteten KI-Wetten des Jahres.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nebius
200,00 EUR 17,94 EUR 9,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach Börsenschluss am Mittwoch legte Leopold Aschenbrenners Fonds Situational Awareness eine Beteiligung von rund 12,41 Millionen Nebius-Aktien offen, was einem Anteil von 5,6 Prozent an der KI-Infrastrukturgruppe entspricht. Die Aktie reagiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel mit einem Anstieg von 11,05 Prozent auf 231,40 US-Dollar. Der Kurssprung folgt auf ein erstes Quartal, das operativ stark war. Das Bewertungsniveau wirft trotzdem Fragen auf.

Wer ist Aschenbrenner, und warum bewegt sein Name den Markt?

Aschenbrenner ist ehemaliger OpenAI-Forscher und wurde bekannt, nachdem er in einem 165-seitigen Manifest zentrale Engpässe der KI-Branche mehrere Jahre im Voraus beschrieben hatte. Situational Awareness wuchs seitdem von 225 Millionen auf 13,7 Milliarden US-Dollar an verwalteten Mitteln in unter zwei Jahren. Wer mit diesem Tempo wächst und sich öffentlich zu einer Position bekennt, setzt ein Signal. Ob das Signal inhaltlich trägt, ist eine andere Frage.

Was die Zahlen sagen

Im ersten Quartal 2026 verbesserte sich der operative Cashflow von einem Abfluss von 184 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf einen Zufluss von 2,26 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verfügt über einen Auftragsbestand im KI-Cloud-Bereich, der sich 46 Milliarden US-Dollar nähert, verankert durch mehrjährige Verträge mit Meta und Microsoft bis 2031. Für das Gesamtjahr 2026 peilt Nebius einen Konzernumsatz zwischen 3 und 3,4 Milliarden US-Dollar sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 40 Prozent an.

Substanz oder Signalwirkung?

Die operative Story ist real. Das Wachstum ist außergewöhnlich, die Kundenbindung durch langfristige Verträge strukturell abgesichert. Doch NVIDIA hat bereits 2 Milliarden US-Dollar in Nebius investiert, und die Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Ein 13F-Filing eines prominenten Fonds kann kurzfristig Momentum erzeugen. Es ersetzt keine Bewertungsanalyse. Anleger, die dem Signal folgen wollen, sollten prüfen, zu welchem Kurs Situational Awareness tatsächlich eingestiegen ist und ob dieser Einstiegskurs noch mit dem aktuellen Niveau vergleichbar ist.

Den nächsten belastbaren Datenpunkt liefert Nebius am 29. Juli 2026, wenn das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal vorlegt. Dann wird sich zeigen, ob das operative Momentum die aktuelle Bewertung rechtfertigt oder ob der Kursanstieg dem Filing vorausgeeilt ist.

Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, jackpress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nebius

DatumMeistgelesen

Analysen zu Nebius

DatumRatingAnalyst
07.04.2017Yandex HoldStandpoint Research
06.10.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
30.10.2014Yandex BuyStandpoint Research
24.10.2014Yandex BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
06.10.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
31.07.2015Yandex BuyDeutsche Bank AG
30.10.2014Yandex BuyStandpoint Research
24.10.2014Yandex BuyCanaccord Adams
21.10.2014Yandex BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.04.2017Yandex HoldStandpoint Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nebius nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen