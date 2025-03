Großküchen-Ausrüster Rational erwartet 2025 weiteres Wachstum

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster RATIONAL rechnet nach guten Geschäften im vergangenen Jahr für 2025 mit weiteren Zuwächsen. "In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Europa und in China halten wir ein Absatz- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für 2025 für realistisch", sagte Finanzvorstand Jörg Walter am Donnerstag laut Mitteilung in Landsberg am Lech. Weltweite Preiserhöhungen seien nicht geplant. Die Marge soll dennoch in etwa stabil bleiben. Den Aktionären winkt für 2024 eine Ausschüttung von 15 Euro je Aktie - 1,50 Euro mehr als ein Jahr zuvor.

"Die für unsere Geschäftsentwicklung relevanten Trends sind weiterhin intakt", sagte Walter. Langfristig erwarte Rational ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich - und damit etwas mehr als 2025. Vom Umsatz des laufenden Jahres sollen etwa 26 Prozent als operativer Gewinn (Ebit) beim Unternehmen hängen bleiben.

Im abgelaufenen Jahr stieg der Umsatz - wie bereits bekannt - um sechs Prozent auf knapp 1,2 Milliarden Euro. Weil die Beschaffungskosten sanken, legte der operative Gewinn um 13 Prozent auf gut 314 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge erhöhte sich auf 26,3 Prozent und lag damit etwa so hoch wie nun für 2025 angepeilt. Unter dem Strich verdiente Rational knapp 251 Millionen Euro, eine Steigerung um 17 Prozent./stw/jha/he