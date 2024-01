Großküchenausrüster RATIONAL verdient mehr als erwartet

LANDSBERG (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster RATIONAL hat dank eines starken Schlussquartals im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als erwartet. So stieg der Umsatz 2023 um zehn Prozent auf gut 1,13 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Landsberg am Lech anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Dabei profitierte das Unternehmen von einer guten Nachfrage aus Amerika und Asien, während das Geschäft in Deutschland leicht zurückging.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich um 17 Prozent auf rund 277 Millionen Euro. Hier wirkten sich wieder gesunkene Kosten für Logistik und Rohstoffe - insbesondere für Edelstahl und Reiniger - positiv aus, wie es hieß. Die entsprechende Marge betrug 24,5 Prozent. Dies sei deutlich besser als erwartet, so Rational. Auch Analysten hatten im Vorfeld mit weniger gerechnet. Die ausführlichen Zahlen will Rational am 27. März vorlegen./nas/stk