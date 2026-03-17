Großküchenausstatter Rational erwartet trotz Umsatzplus etwas weniger Marge

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster RATIONAL will 2026 mit Schwung an ein gutes Vorjahr anknüpfen. Das Management plant, den Umsatz in diesem Jahr um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz hochzutreiben. "Die für unsere Geschäftsentwicklung relevanten Trends sind weiterhin intakt", sagte Vorstandschef Peter Stadelmann am Donnerstag laut Mitteilung in Landsberg am Lech.

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Das Unternehmen hat bereits in diesem Jahr gewisse Preiserhöhungen vorgenommen. Allerdings dürften höhere Zölle und negative Währungseffekte zu einem überproportionalen Kostenanstieg führen. Und damit zu einer im Vergleich zum Vorjahr etwas niedrigeren Marge gemessen am Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Bereich von 25 bis 26 Prozent, hieß es weiter.

Damit decken sich die Ziele für das laufende Jahr auch mit den mittel- bis längerfristigen Erwartungen des Konzerns. Die Planungssicherheit sieht Rational allerdings unter anderem durch den Ausbruch des Iran-Kriegs derzeit stark eingeschränkt.

Für das vergangene Jahr winkt den Aktionären eine satte Dividendenerhöhung. 20 Euro je Aktie sollen sie insgesamt für 2025 erhalten, davon 4 Euro als Sonderdividende. Analysten hatten im Schnitt deutlich weniger erwartet. Ein Jahr zuvor hatte es noch 15 Euro Dividende gegeben.

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2025 war der Umsatz, wie bereits seit Anfang Februar bekannt, um 6 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gestiegen. Zugleich zog das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) ebenfalls um 6 Prozent auf fast 333 Millionen Euro an. Unter dem Strich verdiente Rational mit 253,8 Millionen Euro gut ein Prozent mehr als im Vorjahr, aber etwas weniger als von den Branchenkennern prognostiziert./tav/jsl/jha/