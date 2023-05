Großküchenausstatter Rational profitiert von Preiserhöhungen - Baut Aufträge ab

Aktien in diesem Artikel RATIONAL 658,00 EUR

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter RATIONAL hat sich zum Jahresauftakt besser geschlagen als erwartet. Das MDax-Unternehmen (MDAX) konnte mehr Geräte verkaufen, profitierte aber auch von Preiserhöhungen. Der Erlös stieg so im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel auf rund 282 Millionen Euro, wie der Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Experten hatten mit einem Anstieg auf lediglich 264 Millionen Euro gerechnet. Auch ergebnisseitig lief es besser als am Markt gedacht. In ersten drei Monaten bis Ende März lag das Betriebsergebnis (Ebit) mit 66,5 Millionen Euro um 39 Prozent über dem Vorjahr.

Die operative Marge verbesserte sich auf 23,5 (Vorjahr: 21,2) Prozent, weil die Kosten weniger stark stiegen als der Umsatz. Rational-Chef Peter Stadelmann sprach laut Mitteilung von einem "erfreulichen Ergebnis". Das erste Quartal sei durch die Preiserhöhungen und den weiteren Abbau des Auftragsbestands positiv beeinflusst worden. Diese günstigen Sondereffekte dürften allerdings im weiteren Jahresverlauf schrittweise abnehmen. Das Management bestätigte daher seine Ziele, die nach den außerordentlich hohen Wachstumsraten in der Pandemie für 2023 ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich vorsehen./tav/zb