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Großplatzierung

Sektor unter Druck? KNDS wirft Millionen RENK-Aktien auf den Markt - Rheinmetall, HENSOLDT & Co. im Blick

20.05.26 08:38 Uhr
Paukenschlag bei RENK: Großaktionär KNDS verkauft kräftig ab - So reagiert die Aktie | finanzen.net

Der Panzerbauer KNDS will sich von einem Teil seiner Beteiligung am Getriebespezialisten RENK trennen. Die Reaktion der Anleger erfolgt prompt.

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Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS reduziert seine Beteiligung am Getriebehersteller RENK signifikant. Wie KNDS in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgab, plant das Unternehmen den Verkauf von 5.800.000 Aktien des Augsburger Unternehmens. Dies entspricht einem Anteil von rund 5,80 Prozent des gesamten Grundkapitals von RENK.

Fokus auf qualifizierte Investoren

Die Veräußerung der Wertpapiere erfolgt im Rahmen einer beschleunigten Platzierung (Accelerated Bookbuilding). Dieses strukturierte Verfahren startete laut KNDS unmittelbar nach der Veröffentlichung der Ankündigung und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger sowie internationale institutionelle Investoren. Die finalen Bedingungen der Platzierung, zu denen insbesondere der endgültige Verkaufspreis gehört, werden nach dem Ende des Bookbuilding-Prozesses bekannt gegeben. Die Abwicklung (Settlement) der Transaktion ist für den Zeitraum um den 22. Mai 2026 vorgesehen.

Lock-up-Frist für verbleibende Anteile

Vor dem Start der Platzierung hielt KNDS rund 15,83 Prozent am ausgegebenen Stammkapital von RENK, was etwa 15,83 Millionen Aktien entspricht. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Transaktion wird die Beteiligung des Panzerbauers auf voraussichtlich rund 10 Prozent sinken. In der Pressemitteilung betont KNDS, dass das Unternehmen auch weiterhin ein langfristiger Anteilseigner von RENK bleiben wird. Um diese Absicht zu untermauern, hat sich der Konzern zu einer Haltefrist (Lock-up-Vereinbarung) verpflichtet: Die verbleibenden Aktien dürfen für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem Abrechnungs- und Lieferdatum der Platzierung nicht veräußert werden.

Betroffene Aktien reagieren

Die Nachricht über den anstehenden Paketverkauf wirkt sich umgehend auf den Börsenhandel der im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierten RENK-Aktie aus. Die Titel werden auf der Plattform Tradegate zuletzt zwei Prozent unter ihrem XETRA-Schlusskurs gehandelt.

Abzuwarten bleibt, ob die Nachricht auch Folgen für den übrigen Rüstungssektor haben wird. Insbesondere Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS dürften dabei unter Beobachtung stehen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RENK Group AG

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