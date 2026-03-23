Großprojekt

Das europäische Verteidigungsprojekt MARTE hat ein Jahr nach dem Start wichtige technische Meilensteine erreicht und festigt die industrielle Kooperation in der EU.

• Erfolgreicher Abschluss der ersten technischen Arbeitspakete nach zwölf Monaten Laufzeit

• Harmonisierung der Anforderungen von elf europäischen Mitgliedstaaten unter deutscher Führung

• Fokus verschiebt sich nun auf das Design und die Systemarchitektur des Gesamtfahrzeugs

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Das wegweisende Rüstungsprojekt MARTE (Main ARmoured Tank of Europe), welches durch den Europäischen Verteidigungsfonds (EDF) finanziert wird, hat einen entscheidenden Wendepunkt erreicht, wie aus einer gestrigen Pressemitteilung von Rheinmetall hervorgeht. Genau ein Jahr nach dem offiziellen Start im Dezember 2024 vermeldete das koordinierende Konsortium in Bonn den Abschluss der ersten Projektphase. Die MARTE ARGE GbR, ein Joint Venture der Branchenschwergewichte KNDS Deutschland und Rheinmetall Landsysteme GmbH, führt das Vorhaben an, das die strategische Autonomie Europas im Bereich der Landkriegführung langfristig sichern soll. Ziel ist es, innerhalb eines straffen Zeitplans von insgesamt 24 Monaten das sogenannte Preliminary Design Review (PDR) zu realisieren.

Harmonisierung der militärischen Anforderungen und Marktstudien

Ein wesentlicher Erfolg der ersten zwölf Monate liegt in der Konsolidierung der militärischen Bedürfnisse von elf beteiligten Nationen, darunter Deutschland, Italien, Spanien und Schweden. Unter der Federführung von SAAB AB wurde ein umfassendes Einsatzkonzept sowie ein detaillierter Anforderungskatalog erstellt, der die Lehren aus aktuellen hochintensiven Konflikten integriert. Diese Ergebnisse wurden laut Unternehmensangaben von der Europäischen Kommission als zuständige Behörde bereits formell bestätigt. Parallel dazu führte das spanische Unternehmen Indra Sistemas SA eine Marktanalyse durch, um die technologische Reife verfügbarer Subsysteme auf dem europäischen Markt zu bewerten und die industrielle Basis zu stärken.

Nächste Phase: Design und Architektur des Gesamtsystems

Mit dem Erreichen der Halbzeit tritt das Projekt nun in die kritische Phase der Design- und Architekturarbeiten ein. In diesem Abschnitt übernehmen Rheinmetall, KNDS Deutschland und die italienische Leonardo SPA die Federführung für die technischen Spezifikationen des Gesamtsystems sowie der komplexen Teilsysteme. Die im November 2025 in San Sebastián abgehaltene Generalversammlung unterstrich die zielorientierte Ausrichtung der Partner. Das Konsortium betont, dass MARTE weit über ein gewöhnliches Technologieprojekt hinausgeht und als Eckpfeiler für die technologische Souveränität des Kontinents fungiert, um die Abhängigkeit von außereuropäischen Systemen zu reduzieren.

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Aktienreaktion: Rüstungstitel gebe nach

An den Kapitalmärkten wurden die Fortschritte des MARTE-Projekts nur zeitweise mit Zuversicht aufgenommen, da sie die langfristige Auftragspipeline der beteiligten Konzerne untermauern. Die Aktie von Rheinmetall notiert auf XETRA zeitweise mit einem Minus von 1,08 Prozent bei 1.467,00 Euro und setzt damit ihren positiven Trend nicht fort. Papiere von Sensorexperten wie HENSOLDT profitierten ebenso nicht von der Nachricht und verlieren 3,58 Prozent auf 71,40 Euro. Demgegenüber zeigt sich die Aktie von TKMS mit einem Abschlag von 1,67 Prozent bei 79,25 Euro ebenfalls schwächer, während der Getriebespezialist RENK 2,40 Prozent auf 50,45 Euro verliert.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net