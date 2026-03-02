Großprojekt

TotalEnergies-Aktie steigt: Allianz GI beteiligt sich an Batteriespeichern

03.03.26 09:10 Uhr

Allianz Global Investors (Allianz GI) beteiligt sich mit 50 Prozent an einem Portfolio von 11 Großbatteriespeicherprojekten von TotalEnergies.

Wie Allianz GI mitteilte, beläuft sich die Gesamtkapazität auf 789 Megawatt. Die Partner werden im Rahmen der Vereinbarung 500 Millionen Euro in kritische Energieinfrastruktur für Deutschland investieren, 70 Prozent davon werden durch Fremdkapital finanziert. Die Batteriespeicher werden bis 2028 in Betrieb genommen. An der EURONEXT notiert die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,68 Prozent höher bei 69,83 Euro.

