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Großprojekte

SMA Solar-Aktie höher: Hoffnungen ruhen auf zweitem Halbjahr

SMA Solar-Aktie höher: Hoffnungen ruhen auf zweitem Halbjahr

Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar rechnet mit einer Belebung seiner Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
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So werde bei den Großprojekten ein operativ stärkeres zweites Halbjahr erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Und auch bei den Systemen für Eigenheime und kleinere Unternehmen rechnen die Hessen mit einer verbesserten Umsatzentwicklung aufgrund des höheren Auftragseingangs des abgelaufenen zweiten Quartals. SMA Solar hatte bereits Mitte Juli vorläufige Zahlen vorgelegt und in diesem Zuge die Prognose für 2026 erhöht.

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Gemäß der nun endgültig vorliegenden Zahlen ging der Umsatz leicht zurück auf 345,7 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) knapp 49,1 Millionen Euro, nach minus 30,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 74,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 47,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die SMA Solar-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,71 Prozent auf 58,65 Euro.

/lew/stk

NIESTETAL (dpa-AFX)

Bildquellen: SMA Solar, SMA Solar Technology AG

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DatumRatingAnalyst
08:51 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.26 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
14.07.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.

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