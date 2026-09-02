DAX 25.797 -0,2%ESt50 6.343 -0,3%MSCI World 4.944 +0,2%Top 10 Crypto 10,06 +0,6%Nas 26.218 +0,5%Bitcoin 66.937 +0,4%Euro 1,1602 +0,1%Öl 97,3 +1,7%Gold 4.423 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Großraumjets

Airbus-Aktie in Rot: Weniger Auslieferungen im August wegen Mängeln

Airbus-Aktie in Rot: Weniger Auslieferungen im August wegen Mängeln

Qualitätsmängel an Großraumjets vom Typ A330neo haben dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus einen Rückschlag bei den Auslieferungen eingebrockt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194.64 EUR -2.12 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Das Problem betreffe das Seitenleitwerk des Typs, teilte eine Airbus-Sprecherin am Donnerstag auf Nachfrage mit. Daher habe Airbus alle Maschinen der Reihe im Produktionsprozess überprüfen müssen. Dies habe die Auslieferungen im Sommer gebremst. Die Ursache sei gefunden, und der Hersteller habe die Auslieferungen wieder aufgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg lieferte Airbus im August über alle Modellreihen hinweg nur etwa 57 Verkehrsflugzeuge aus. Dies wären rund 10 Stück weniger als im Juli.

Werbung

Airbus will die Auslieferungszahlen erst Anfang kommender Woche bekannt geben. Für das laufende Jahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury einen Auslieferungsrekord zum Ziel gesetzt. Der Hersteller will etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit seinen Höchstwert aus der Zeit vor der Corona-Krise leicht übertreffen. Damals im Jahr 2019 hatte Airbus 863 Maschinen an seine Kunden übergeben.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,68 Prozent tiefer bei 193,64 Euro.

/stw/stk

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Airbus

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
07.08.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Airbus SE Buy UBS AG
30.07.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.