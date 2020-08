Explosion in Beirut belastet Münchener Rück

"Das ist schrecklich, was man da sehen muss", sagte Finanzchef Christoph Jurecka am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. "Wir gehen in Beirut aktuell davon aus, dass das ein Großschaden für uns wird." So frisch nach dem Ereignis könne der Konzern aber noch keine Schätzung zur Größenordnung der Belastung abgeben. Die Explosion am Dienstagabend in Beirut hatte Fassaden von Gebäuden gerissen, Möbel aus den Häusern geschleudert und die Straßen mit Glas und Schutt übersät. Auch durch die Corona-Pandemie erwartet die Münchener Rück weitere Belastungen für den Konzern.

Frankfurt (Reuters)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com