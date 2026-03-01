DAX23.543 -1,2%Est505.704 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 -7,0%Nas22.533 -1,0%Bitcoin58.969 -3,4%Euro1,1602 -0,1%Öl91,14 +8,1%Gold5.140 +1,1%
Großteil der Rolltreppen am Hauptbahnhof Berlin außer Betrieb

06.03.26 16:45 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Im Berliner Hauptbahnhof sind weitere Rolltreppen aus Sicherheitsgründen vorübergehend stillgelegt worden. Damit seien aktuell 35 von insgesamt 52 Rolltreppen aufgrund technischer Probleme gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit. Weitere zehn Rolltreppen sind zudem nach Bahnangaben am Bahnhof in Berlin Südkreuz betroffen.

Wer­bung

Reparatur hängt von Ersatzteilen ab

Man wolle schnellstmöglich mit den Reparaturen beginnen, "sobald die erforderlichen Ersatzteile vorliegen", führte ein Sprecher der Deutschen Bahn aus. Die Geschwindigkeit der Reparaturen hänge nun davon ab, in welchem Umfang die notwendigen Ersatzteile beschafft werden könnten. Für den Hauptbahnhof zeichne sich bereits ab, dass einige Anlagen komplett erneuert werden müssten. Man wolle das mit dem Hersteller evaluieren.

Vor einigen Wochen nahm das Unternehmen 48 Rolltreppen im Hauptbahnhof und zehn weitere im Bahnhof Südkreuz außer Betrieb. Grund für die Maßnahme seien Fehler an zwei Rolltreppen eines bestimmten Typs gewesen. Diese seien mitten im Betrieb abrupt stehen geblieben, hieß es.

Reisende am Berliner Hauptbahnhof werden laut Bahn von Service-Mitarbeitenden unterstützt, "die Wege zeigen und beim Koffertragen helfen". Mobilitätseingeschränkte Fahrgäste könnten weiterhin die Aufzüge nutzen.

Wer­bung

Bundesweit weitere Rolltreppen betroffen

Auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland nahm die Bahn deshalb Anlagen außer Betrieb. Betroffen waren laut Bahn bundesweit insgesamt 70 Rolltreppen, die nun "sehr aufwendig" repariert werden müssen.

Der Berliner Hauptbahnhof gehört mit rund 330.000 Reisenden und Besuchern pro Tag zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands./wpi/DP/men