Grotkamp-Familie übernimmt alle Anteile an Funke Mediengruppe

ESSEN (dpa-AFX) - Die Gesellschafterfamilie Grotkamp übernimmt nach eigenen Angaben alle Anteile an der Funke Mediengruppe. Die Familie teilte am Donnerstag mit, dass sie "mit Wirkung Anfang 2024 die Anteile der Familienstämme Schubries und Holthoff-Pförtner gekauft" habe. In den vergangenen Tagen hatten "Manager Magazin" und "Welt" über die sich anbahnende Änderung der Gesellschafterstruktur berichtet.

Die Transaktion wird der Mitteilung der Familie zufolge in zwei Stufen vollzogen: Die unternehmerische Führung gehe sofort an die Familie Grotkamp über, der Anteilserwerb erfolge zum 2. Januar 2024. Über die Höhe des Kaufpreises wurde nichts bekannt. Der Deal muss noch kartellrechtlich genehmigt werden.

Die Familie Grotkamp hält bislang zwei Drittel an dem Medienunternehmen mit Sitz in Essen, das zahlreiche Regionalzeitungen und Zeitschriften im Portfolio hat. Zur Familie zählen Petra Grotkamp und ihre Kinder Julia Becker, Nora Marx und Niklas Wilcke.

Grotkamp ist die Tochter von Jakob Funke. Dieser hatte gemeinsam mit Erich Brost 1948 die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" ("WAZ") gegründet - damit hatten beide den Grundstein für das Medienhaus gelegt. Seit 2013 heißt das Unternehmen Funke Mediengruppe. Vor einigen Jahren übernahm Julia Becker den Vorsitz des Aufsichtsrats von ihrer Mutter. Die anderen beiden Familienstämme Schubries und Holthoff-Pförtner halten zusammen ein Drittel an dem Unternehmen.

Als Grund für die Übernahme aller Anteile nannte die Familie Grotkamp die "von allen Gesellschafter-Stämmen gesehene Notwendigkeit klarer Gesellschafter- und Führungsverhältnisse in einer sich verschärfenden Marktsituation". Aufsichtsratsvorsitzende Julia Becker betonte: "Wir wissen um die Verantwortung, die wir mit diesem Schritt übernehmen, freuen uns aber sehr, den Weg, den unsere Mutter Petra Grotkamp 2012 mit der Übernahme der Brost-Anteile eingeschlagen hat, in naher Zukunft vollenden zu können."

Zur Funke Mediengruppe gehören neben der "WAZ" auch Zeitungstitel wie "Hamburger Abendblatt" und die "Berliner Morgenpost". Die Zentralredaktion in Berlin steuert seit 2015 überregionale Inhalte bei./rin/DP/eas