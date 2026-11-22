Group of Companies Segezha: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Group of Companies Segezha hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 RUB beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 RUB je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Group of Companies Segezha in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,42 Milliarden RUB. Im Vorjahresviertel waren 23,49 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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