Group of Companies Segezha zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Group of Companies Segezha hat am 05.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,10 RUB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Group of Companies Segezha ein EPS von -0,430 RUB in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 24,57 Milliarden RUB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,44 Milliarden RUB.
Redaktion finanzen.net