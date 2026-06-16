Groupe Dynamite legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Groupe Dynamite hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,02 Prozent auf 310,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net