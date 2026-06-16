Groupe Dynamite legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
18.06.26 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
30,60 EUR -1,40 EUR -4,38%
Groupe Dynamite hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 CAD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,02 Prozent auf 310,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 226,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Groupe Dynamite
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Groupe Dynamite
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung