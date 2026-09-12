Groupe Dynamite zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Groupe Dynamite gab am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Groupe Dynamite 0,590 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Groupe Dynamite im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 326,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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