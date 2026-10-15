Grow Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

15.10.26 06:35 Uhr

Grow Capital hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,040 USD. Im Vorjahr waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Grow Capital hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,37 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,01 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net