Growth X Partners,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

16.10.26 06:35 Uhr

Growth X Partners,Inc Registered hat sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 50,24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 63,31 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,16 Prozent auf 1,19 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Growth X Partners,Inc Registered 1,44 Milliarden JPY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 118,03 JPY, nach 183,91 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,67 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net