DAX 26.447 +0,0%ESt50 6.557 +0,3%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,17 +1,9%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.562 +0,5%Euro 1,1594 +0,2%Öl 89,4 +1,0%Gold 4.402 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Grüne: 'Es ist katastrophal' - mehr Einsatz gegen Waldbrände

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert angesichts der starken Waldbrände eine bessere Unterstützung der Feuerwehr. "Grundsätzlich geht es darum, die Arbeit der Feuerwehr natürlich bestmöglich finanziell und personell auszustatten", sagte die Politikerin am Morgen im Deutschlandfunk. Dazu gehöre eine gute Technologie wie etwa Drohnen zur Branderkennung.

Werbung

Gebraucht werde auch eine stärkere Koordination: "Wir schlagen eine nationale Feuermanagementstrategie vor, die Risikoanalyse, Prävention und dann eben auch Einsatzvorbereitung mit zusammen denkt", sagte Dröge. Außerdem müssten die Wälder so umgebaut werden, dass es mehr Mischwälder gebe. Auch eine Wiedervernässung von Mooren sei nötig. Eine große Zahl an Bränden sei menschengemacht, daher brauche es darüber hinaus eine bessere Brandaufklärung.

Dröge: "Endlich die Entschlossenheit finden"

"Es ist katastrophal und auch ein Stück weit unfassbar, dass wir es als Gesellschaft nicht hinkriegen, endlich die Entschlossenheit zu finden, um mehr dafür zu tun, dass das nicht in Zukunft immer öfter passiert", sagte die Grünen-Politikerin. "Und das heißt, die Klimakrise zu bekämpfen. Ich verstehe es nicht, dass es da nicht mehr Entschlossenheit gibt."

Wichtig seien auch mehr neue Technologien zur Früherkennung und ein europäischer Austausch. "Unsere südeuropäischen Nachbarländer haben ja brutalerweise mehr Erfahrung mit Waldbränden", sagte Dröge./cco/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.