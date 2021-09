Grüne fordern Abschaffung des Tarifeinheitsgesetzes

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts des aktuellen Bahnstreiks haben die Grünen gefordert, das Tarifeinheitsgesetz wieder abzuschaffen. Die Regelung verschärfe die Auseinandersetzungen in Unternehmen wie der Bahn, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter im RBB. "Das ist auch nicht überraschend." Bei der Verabschiedung 2015 sei schon prophezeit worden, dass nicht weniger Streiks, sondern mehr Streiks erreicht würden. "Wir sind als Bundesrepublik viele Jahrzehnte gut ohne dieses Gesetz ausgekommen, und wenn man die Erfahrung macht, dass ein Gesetz das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich wollte, dann sollte man einfach so ein Gesetz aufheben", sagte er.

Man könne auch ein beschlossenes Gesetz schlichtweg wieder streichen. Im aktuellen Tarifstreit plädierte Hofreiter den Angaben zufolge für ein stärkeres Engagement des Bundes. Zwar gelte Tarifautonomie, die Bundesregierung sei aber bei der Bahn nicht nur neutral, "sondern sie ist Alleineigentümer, und deshalb bin ich der Meinung, dass die Bundesregierung eine Verantwortung dafür hat, dass sie dem Vorstand signalisiert, dass wir wünschen, dass es zu einer Einigung kommt".

September 02, 2021 05:40 ET (09:40 GMT)