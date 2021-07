Grüne fordern Bundestags-Sondersitzung wegen Fluthilfen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben eine schnelle Sondersitzung des Bundestages zum Beschluss der Soforthilfe des Bundes für die Flutopfer und einen Nachtragshaushalt verlangt. "Die Hilfe muss sofort anlaufen", erklärte ihr haushaltspolitischer Sprecher Sven-Christian Kindler. "Jetzt ist der Bundestag am Zug, um einen Hilfsfonds zu beschließen." Dieser Hilfsfonds werde "mehrere Milliarden Euro umfassen" müssen. "Wir fordern umgehend eine Sondersitzung des Bundestages und einen Nachtragshaushalt, damit das Parlament die Gelder rasch freigeben kann", sagte Kindler.

Der Bundestag habe immer wieder unter Beweis gestellt, dass er schnell handeln kann, betonte der Grünen-Politiker. Die Menschen in den betroffenen Gebieten brauchten jede Unterstützung, um ihre Häuser wieder aufzubauen und ihre Existenzen zu sichern, und die Gemeinden brauchten umfassende Hilfe beim Aufbau der zerstörten Infrastruktur, der Straßen, der Energieversorgung und der Mobilfunknetze. "Schnelles Handeln ist jetzt überlebenswichtig", sagte Kindler.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte den Flutopfern eine Soforthilfe von mindestens 300 Millionen Euro und ein milliardenschweres Wiederaufbauprogramm zugesichert. Beides soll am Mittwoch vom Kabinett auf den Weg gebracht werden. "Es braucht einen nationalen Kraftakt", hatte er der Bild am Sonntag gesagt. Die ersten Soforthilfen sollen bereits im Juli fließen. Neue Kredite will Scholz dafür jedoch zunächst nicht aufnehmen. "Wir können mit den uns jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln machen, was jetzt nötig ist", so Scholz. "Die Mittel für den Wiederaufbau werden erfahrungsgemäß schrittweise in den kommenden Jahren benötigt, das stemmen wir."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2021 02:45 ET (06:45 GMT)