Grüne fordern Gesetz für Umweltschutz bei Rohstoffabbau im Ausland

BERLIN/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Grünen im Bundestag pochen auf gesetzliche Regelungen in Deutschland, damit auch beim Abbau von Rohstoffen im Ausland Umweltstandards eingehalten werden. "Wir brauchen ein Lieferkettengesetz um sicherzustellen, dass wir den Weg von Rohstoffen wie Kohle zurückverfolgen und die Kraftwerksbetreiber in die Verantwortung nehmen können", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der Deutschen Presse-Agentur.

Die Grünen reagierten damit auf russische Umweltschützer, die Umweltverschmutzung in Russlands größtem Kohlerevier beklagen, dem Kusnezker Becken in Sibirien. Nach Angaben des deutschen Vereins der Kohleimporteure wurden im vergangenen Jahr 19,36 Millionen Tonnen Kohle aus Russland in die Bundesrepublik geliefert. Das war ein leichter Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.

"Es kann nicht sein, dass vor allem deshalb russische Kohle in unseren Kraftwerken landet, weil dort besonders rücksichtsloses Umweltdumping betrieben wird", sagte Krischer. Im Kusnezker Becken werde durch den Kohleabbau die Umwelt großflächig zerstört. Die Gesundheit der Menschen in einer ganzen Region werde aufs Spiel gesetzt.

Deutschland will aus der klimaschädlichen Stromproduktion aussteigen. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen Kohlekraftwerke bis spätestens 2038 vom Netz gehen. Der Verein der Kohleimporteure betonte, seine Mitgliedsunternehmen hielten die einschlägigen Standards ein./cht/DP/mis