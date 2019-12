Grüne fordern KfW-Bürgschaften für Windprojekte

Die Grünen im Bundestag haben vor einem Kollaps der Windenergie in Deutschland gewarnt und einen Elf-Punkte-Plan zur Rettung der Branche vorgelegt. Mit der geplanten restriktiven Abstandsregelung drohe "das endgültige Aus für diese Schlüsselindustrie des 21. Jahrhunderts", heißt es in dem Papier. "Nach der Photovoltaik treibt die Bundesregierung nun die nächste Zukunftstechnologie aus dem Land." Als Lösung schlagen Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter und mehrere Fachpolitiker etwa vor, Projektierern und Herstellern in der Krise mit Bürgschaften der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu helfen.

Aufgrund der unsicheren Rahmenbedingungen werde es immer schwieriger, gute Konditionen oder überhaupt Kredite bei Banken für Windenergieprojekte zu erhalten. "KfW-Kredite mit niedrigen Zinsen und KfW-Ausfallbürgschaften bei nicht realisierten Projekten sehen wir als eine geeignete Möglichkeit", heißt es in dem Programm. Besonders für Bürgerenergieprojekte sollte solch eine Finanzierung gewährleistet werden.

Weiterhin fordern die Grünen in ihrem Rettungsprogramm, das Repowering - also den Austausch alter Anlagen durch neue - zu vereinfachen und den Ausbaupfad für Wind an Land auf bis zu 6.000 Megawatt anzuheben. Einige der Grünen-Vorschläge decken sich mit einer Aufgabenliste, die Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) im Oktober im Anschluss an einen Krisengipfel mit Branchenvertretern vorgelegt hatte. Dazu zählen etwa die Beschleunigung der Genehmigungs- und Planungsverfahren, die Anpassung der Regeln für den Natur- und Artenschutz sowie geringere Abstände zu Anlagen der Deutschen Flugsicherung, den sogenannten Drehfunkfeuern.

Auch wollen die Grünen so wie Altmaier Anwohner stärker am Erfolg der Windenergie beteiligen. Das Papier schlägt dafür eine Windprämie für die Kommunalhaushalte oder einen Bürgerenergiefonds vor. Alternativ könnten Anwohner von günstigeren Stromtarife profitieren. Altmaier steht bei den Grünen insbesondere in der Kritik, weil er im Kohleausstiegsgesetz einen bundesweiten Mindestabstand von 1.000 Meter durchsetzen will. Die Regel soll nicht erst in Ortschaften, sondern auch in Außenbereichen mit kleinen Ansammlungen von mehr als fünf Häusern gelten. Das würde die für Windkraft verfügbare Fläche drastisch reduzieren.

BERLIN (Dow Jones)