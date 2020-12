Grüne fordern massiven Umbau der Bahn

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einer "Bahnoffensive 2021" wollen die Grünen die Bahn radikal umbauen und mit Milliardeninvestitionen zum stärksten Verkehrsmittel entwickeln. Ein Fraktionsbeschluss der Grünen sieht eine "grundlegende Reform und Modernisierung" vor, wie die Fraktion in Berlin mitteilte. "Ab 2021 muss endlich massiv in die Bahn investiert werden - dazu braucht es eine wirksame Bahnstrategie", erklärten die Grünen.

Sie fordern einen "Deutschlandtakt", für den umfangreich stillgelegte Trassen wieder in Betrieb gesetzt werden sollen, die Schaffung einer Infrastrukturgesellschaft und die Aufgabe der Rechtsform einer AG. Bis 2030 sollen 3.000 Kilometer Bahnstrecken reaktiviert werden, und alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern sollen an den Fernverkehr angebunden werden.

"In einem ersten Schritt wollen wir alle bundeseigenen Unternehmen der Infrastruktursparten (Netz, Stationen, Immobilien und Energie) zu einem Unternehmen verschmelzen und die Rechtsform der Aktiengesellschaft aufgeben", heißt es in ihrem Beschluss. Der Bund müsse wieder aktiv in die Organisation des Fernverkehrs eingreifen. "Er muss bestimmen, welche Städte wie oft am Tag von welchen Zügen erreicht werden", verlangt die Fraktion.

Der Deutschlandtakt setze eine deutliche Erhöhung der Investitionssummen voraus. Bis zum Ende dieses Jahrzehntes seien mehr als 5 Milliarden Euro für kleinere Maßnahmen nötig, darüber hinaus bis 2030 weit über 70 Milliarden Euro für den Abbau des Investitionsstaus zum Erhalt des Schienennetzes. Der Ausbau von Kapazitäten im Regionalverkehr soll nach den Plänen mit weit über 20 Milliarden Euro bis 2030 gefördert werden. Hinzukommen sollen mindestens 75 Milliarden Euro bis 2040 für größere Infrastrukturvorhaben.

"Die Weichen müssen jetzt richtig gestellt werden - organisatorisch, planerisch und finanziell", erklärte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. "Rumfrickeln reicht nicht mehr, es braucht endlich eine Bahnpolitik aus einem Guss."

