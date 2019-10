Grüne fordern Scheuer zum Rücktritt auf

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben am Donnerstag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erneut wegen der gescheiterten Pkw-Maut zum Rücktritt aufgefordert. "Scheuer ist mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger zocken gegangen und hat dadurch einen Schaden in dreistelliger Millionenhöhe verursacht. Ein Minister mit Anstand hätte die politische Verantwortung übernommen und wäre längst zurückgetreten", so der Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn.

Der Bundestag wird sich am Freitag in erster Lesung mit der Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Pkw-Maut befassen. Mit der zweiten und dritten Lesung wird für November gerechnet. Bei Zustimmung des Bundestags könnte der Ausschuss dann gegen Ende November zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen.

Scheuer wird vorgeworfen, dass er bereits im Herbst 2018 mit den Betreiberfirmen Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut abgeschlossen hatte, obwohl der Europäische Gerichtshof noch nicht sein Urteil zur Rechtmäßigkeit der Maut gefällt hatte. Mitte Juni kippte das Gericht dann die deutsche Pkw-Maut.

Abgeordnete aus der Opposition werfen dem CSU-Politiker vor, den Bundestag bislang unzureichend informiert, sich in Widersprüche verstrickt und das Parlament belogen zu haben. Daher sei ein Untersuchungsausschuss notwendig. "Noch vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes wurde ein milliardenschwerer Vertrag am Parlament vorbei mit den Maut-Betreibern unterschrieben", kritisierte Kühn. "Dieser Vertrag enthält versteckte Kosten in Millionenhöhe für den Bund, verlagert die Risiken einseitig auf den Staat und hätte so nie unterschrieben werden dürfen."

Nach Angaben des Ministeriums beliefen sich die Kosten für die Pkw-Maut auf 128 Millionen Euro. Seit 2013 hat die Bundesregierung 42 Millionen Euro ausgegeben, weitere 86 Millionen seien im Bundeshaushalt 2019 eingestellt worden.

