Grüne fordern transatlantische Klima-Allianz

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben nach dem EU-USA-Gipfeltreffen eine klimapolitische Allianz beider Seiten angemahnt. "Europa muss die Monate vor der UN-Klimakonferenz im November für ein konkretes Angebot an die USA nutzen, um klimapolitisch voranzugehen", forderten die Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner und Jürgen Trittin. "Es braucht jetzt eine transatlantische Klimaallianz, die ambitionierte Standards setzt und andere Staaten beim Klimaschutz mitzieht." Nur so könne die UN-Klimakonferenz in Glasgow ein Erfolg werden. EU und USA hätten aber die Gelegenheit für verbindliche Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele vorbeiziehen lassen.

Die Welt stehe mit der Klimakrise, der Corona-Pandemie und der globalen Rezession vor enormen Herausforderungen. Gerade jetzt müssten die EU und die USA ihre Kräfte zur Bewältigung dieser globalen Krisen bündeln. "Da ist ein Kompromiss über die bestehenden Zölle ein gutes, aber kein ausreichendes Signal." Das beschlossene Aussetzen der Strafzölle für die Subventionen für Airbus und Boeing nannten Brantner und Trittin "ein gutes Zeichen". Hier müsse jedoch auch eine langfristige Lösung gefunden werden, auch die Stahl- und Aluminiumzölle sollten schnellstmöglich beendet werden.

