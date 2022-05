Grüne halten sich Regierungsoptionen in NRW offen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen halten sich nach der erfolgreichen Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen alle Regierungsoptionen offen. Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur erklärte nach der Präsidiumssitzung ihrer Partei in Berlin, dass es in den Koalitionsverhandlungen um ein Regieren auf der Höhe der Zeit gehen werde. Hier müssten die Inhalte stimmen.

"Für uns gibt es auch mit diesem Wahlergebnis keine Automatismen und keine Ausschlüsse von Koalitionen unter demokratischen Parteien. Ich glaube, die Zeiten sind so, dass wir als Politikerinnen und Politiker eben zeigen müssen, dass wir auch (zu) Konstellationen, wo es weite Wege zu gehen gäbe, bereit sind", so Neubaur. Man müsse Probleme angehen, Teilhabe gerechter machen und die Klimakrise ambitionierter bekämpfen. "Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst."

Bei der Landtagswahl am gestrigen Sonntag haben die Grünen mit rund 18 Prozent ihren Stimmenanteil nahezu verdreifacht. Die CDU wurde laut dem vorläufigen Endergebnis mit 35,7 Prozent stärkste Partei und landete mit deutlichem Abstand vor der SPD, die 26,7 Prozent der Stimmen für sich verbuchen konnte. Die FDP mehr als halbierte ihr Ergebnis auf 5,9 Prozent. Die AfD landete bei 5,4 Prozent.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) wird nun als erster das Gespräch mit den demokratischen Parteien zur Bildung einer Koalition suchen. Neben einer Allianz mit den Grünen hätten CDU und SPD eine Mehrheit im Düsseldorfer Landtag. Auch ein SPD-geführtes Bündnis mit den Grünen und FDP hätte eine Mehrheit. Gespräche mit der AfD lehnen Union, SPD und Grüne ab.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2022 09:08 ET (13:08 GMT)