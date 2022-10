Grüne in Niedersachsen wollen Landesregierung mit der SPD bilden

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Wählerinnen und Wähler haben sich aus Sicht der Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg bei der Landtagswahl in Niedersachsen für eine Regierung aus SPD und Grünen entschieden. Es gebe eine deutliche Mehrheit für Rot-Grün und damit auch für eine stabile Regierung in dieser Krise, sagte die Politikerin am Sonntagabend. "Das sehen wir jetzt als Regierungsauftrag und werden schauen, dass wir auch mit grüner Beteiligung eine gute Regierung für Niedersachsen bilden können." Hamburg sagte weiter: "Das passt auch gut zur Ampel. Wir müssen diesen Winter gut durch diese Krise kommen. Da haben SPD und Grüne gute Konzepte und ich denke, das werden wir dann auch voranbringen."

Grünen-Spitzenkandidat Christian Meyer sagte, die Grünen wollten das Land voranbringen, den Klimaschutz ernst nehmen und in einer rot-grünen Regierung arbeiten, die sozial, ökonomisch, gerecht und vielfältig denke.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) strebt bei der Wahl eine dritte Amtszeit an, wenn möglich zusammen mit den Grünen statt wie zuletzt in einer großen Koalition mit der CDU./hho/DP/he