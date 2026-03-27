DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 -4,1%Nas20.948 -2,2%Bitcoin57.664 +0,4%Euro1,1506 ±-0,0%Öl112,6 +6,3%Gold4.508 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 CTS Eventim 547030 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Iran-Konflikt spitzt sich zu: Experten erwarten längere Phase hoher Ölpreise Iran-Konflikt spitzt sich zu: Experten erwarten längere Phase hoher Ölpreise
Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 13 Goldpreis, Ölpreis, Silber, Platin & Co. - Das waren die Tops und Flops der Rohstoffe in KW 13
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Grüne: Kanzler gefährdet Kohleausstieg in der Lausitz

29.03.26 15:25 Uhr

POTSDAM (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat mit Äußerungen zu einer möglichen Verzögerung beim vereinbarten Kohleausstieg die Grünen in Brandenburg gegen sich aufgebracht. Die Partei befürchtet, dass der Kohleausstieg hinausgeschoben werden könnte.

Wer­bung

"Friedrich Merz legt die Axt an den Kohlekompromiss, und damit an die Verlässlichkeit staatlichen Handelns insgesamt", kritisierte der Landesvorsitzende der Grünen, Clemens Rostock, einer Mitteilung zufolge. "Wer vereinbarte Ausstiegsdaten nach Belieben infrage stellt, zerstört bewusst die Grundlage für Milliardenentscheidungen und langfristige Planung in der Energiepolitik." Merz spiele mit dem Feuer, hieß es. Das Ende der Kohleverstromung in der Lausitz ist gesetzlich bis spätestens 2038 beschlossen.

Merz: Kern unserer Industrie nicht aufs Spiel setzen

Nach Ansicht von Merz könnten Kohlekraftwerke länger laufen als geplant. "Wir müssen jetzt schnell in den Bau von Gaskraftwerken kommen", sagte er am Freitag beim "F.A.Z.-Kongress 2026" in Frankfurt. "Und wir werden möglicherweise, wenn die Energiekrise sich fortsetzen sollte und tatsächlich eine Mangellage eintritt, wir werden möglicherweise sogar laufende Kohlekraftwerke länger am Netz lassen müssen."

Man müsse Deutschland mit Strom versorgen, sagte Merz. "Ich bin nicht bereit, den Kern unserer Industrie aufs Spiel zu setzen, nur weil wir da Ausstiegspläne beschlossen haben, die unrealistisch sind."

Wer­bung

Grüne appellieren an Regierungschef Woidke

Die Grünen forderten den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) auf, einem solchen Kurs entgegenzutreten. "Brandenburg braucht einen Ministerpräsidenten, der Verlässlichkeit verteidigt, für die Beschäftigten in den Revieren genauso wie für Investitionen in den Strukturwandel."

Milliarden-Entschädigung soll fließen

Die Bergbauregion in der Lausitz steckt angesichts des vereinbarten Ausstiegs aus der Braunkohle im Wandel. Der Energiekonzern Leag setzt verstärkt auf die Produktion erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne.

Für die Stilllegung aller Kohlekraftwerke bis 2038 erhält das Bergbauunternehmen in Cottbus Entschädigung. Mit dem Bund ist vereinbart, dass rund 1,75 Milliarden Euro fließen sollen. "Wird der vereinbarte Ausstieg politisch ausgehöhlt, sind milliardenschwere Entschädigungen nicht mehr zu rechtfertigen", schrieben die Landes-Grünen in Potsdam./mow/DP/zb