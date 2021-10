Grüne kritisieren Änderungen auf EU-Liste zu Steueroasen

Berlin/Luxemburg (Reuters) - Die Grünen haben trotz neuer Veröffentlichungen zu Steuervermeidungspraktiken die Entscheidung kritisiert, die EU-Liste für Steueroasen zu verkleinern.

Die Entscheidung der EU-Finanzminister am Dienstag grenze an Realitätsverlust, sagte der Grünen-Politiker Sven Giegold. "Auf dieser EU-Liste fehlen ohnehin wichtige Steueroasen, jetzt wird die Liste sogar noch kürzer." Heruntergenommen wurden die Seychellen und die beiden Karibik-Inseln Anguilla und Dominica. Damit stünden jetzt nur noch neun Staaten auf der Liste, unter anderem Panama, sagte Giegold.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte nach Beratungen der EU-Finanzminister in Luxemburg, das Thema werde am Mittwoch im Europäischen Parlament diskutiert. Drei Länder seien von der Schwarzen Liste, die Steueroasen brandmarken soll, auf die Graue Liste genommen worden. Grund dafür sei, dass sie auf Forderungen der EU eingegangen seien. Sie hätten Reformen zugesagt, müssten diese aber noch umsetzen. Es gehe darum, dass hinter Unternehmen auch substanzielle operative Tätigkeiten nachgewiesen werden müssten.

Ein Rechercheverbund hatte am Sonntagabend Informationen veröffentlicht, die zeigen sollen, dass Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt Gelder in Steueroasen versteckt haben. In Deutschland waren neben der "Süddeutschen Zeitung" auch NDR und WDR an der Recherche beteiligt. Weltweit haben mehr als 600 Journalisten neue Daten dazu ausgewertet. Es geht um 11,9 Millionen vertrauliche Dokumente, in denen neben Regierungsvertretern auch Oligarchen und Prominente zu finden sind. Die "Pandora Papers" sollen dem Internationalen Konsortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten (ICIJ) von einer anonymen Quelle zugespielt worden sein.

Giegold sagte, zwei Drittel der Briefkastenfirmen in den Pandora-Daten lägen in den Britischen Jungferninseln, die aber auf der EU-Steuerliste fehlten. "Die EU-Liste der Steueroasen taugt kaum etwas im Kampf gegen globalen Steuerbetrug." Sie müsse grundsätzlich überarbeitet werden. "Wir brauchen harte Kriterien für den globalen Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden und mehr Transparenz."