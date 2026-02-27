DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.308 -2,6%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ BASF BASF11 Rheinmetall 703000 Netflix 552484 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
In Börsentrends investieren wie ein Hedgefonds! In Börsentrends investieren wie ein Hedgefonds!
Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Februar 2026: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Grüne: Milliardenkosten durch Änderungen an Klinikreform

28.02.26 08:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
50,82 EUR -0,22 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RHÖN-KLINIKUM AG
12,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen warnen vor höheren Kosten durch die geplanten Nachbesserungen der schwarz-roten Koalition an der Krankenhausreform. "Wir verlieren nicht nur Einsparpotenziale in Milliardenhöhe, sondern produzieren zusätzliche strukturelle Mehrausgaben, weil ineffiziente Kapazitäten im System gehalten werden", sagte der gesundheitspolitische Sprecher, Janosch Dahmen, der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem die Klinikausgaben schon 2025 um zehn Milliarden Euro gestiegen seien, sei das hochproblematisch.

Wer­bung

Union und SPD wollen die Änderungen in der kommenden Woche im Bundestag beschließen. Mit den Gesetzesplänen will Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) eine flexiblere Umsetzung vor Ort ermöglichen. Sie sehen dafür mehr Spielraum für Ausnahmen und längere Übergangsfristen vor. Die noch von der Ampel-Koalition durchgesetzte Reform ist seit Anfang 2025 in Kraft und soll schrittweise umgesetzt werden. Sie soll einheitliche Mindestvorgaben für Behandlungen gewährleisten und finanziellen Druck auf die Kliniken mildern.

"Milliarden-Einsparpotenzial geht verloren"

Dahmen kritisierte, verbindliche Struktur- und Qualitätsvorgaben würden mit den Plänen aufgeweicht. Damit werde die Konzentration von Standorten, Betten und Leistungen gebremst. Sie sei aber "der zentrale Hebel" für eine dringend notwendige Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Qualität. "Allein durch politische Abschwächung gehen mehrere Milliarden Euro Einsparpotenzial pro Jahr verloren." Im Vergleich zur geltenden Gesetzeslage kosteten die Pläne die Krankenkassen pro Jahr sieben bis elf Milliarden Euro, warnte Dahmen mit Blick auf Schätzungen des RWI-Instituts zu möglichen Einsparungen mit der Reform.

Der Grünen-Experte monierte zudem, dass über einen Unterstützungsfonds für mehr Zentralisierung und Spezialisierung auch Maßnahmen finanziert werden sollten, die keine echten Strukturveränderungen seien. Dann entstehe kein nachhaltiger Effizienzgewinn, sondern ein weiterer "Verschiebebahnhof"./sam/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
27.02.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
26.02.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
25.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
25.02.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.02.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
26.02.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
25.02.2026Fresenius SECo OverweightBarclays Capital
25.02.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
25.02.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius SE & Co. KGaA (St.) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen