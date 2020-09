Grüne schreiben an Seehofer: Schutzsuchende aus Moria aufnehmen

BERLIN (dpa-AFX) - Führende Grünen-Politiker aus Bund, Ländern und dem EU-Parlament haben Bundesinnenminister Horst Seehofer aufgefordert, Flüchtlinge aus dem griechischen Lager Moria nach Deutschland zu lassen und auch vor Ort schnell zu helfen. "Deutschland muss jetzt handeln und Schutzsuchende aufnehmen", heißt es in einem Brief, den unter anderem die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie die Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt unterschrieben haben. Göring-Eckardt wollte am Donnerstagabend auf der Insel Lesbos eintreffen, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Mit Blick auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sei die Verantwortung besonders groß, "Moria zu evakuieren und die Aufnahmebereitschaft zahlreicher Bundesländer und Kommunen endlich ernst zu nehmen", schreiben die Grünen weiter. Zwar strebe man eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik an, könne aber nicht auf die Bereitschaft aller EU-Mitgliedsstaaten warten, geflüchtete Menschen aufzunehmen.

Durch den Brand sei die Lage in Moria "endgültig eskaliert", heißt es in dem Brief, die Lage sei seit Jahren katastrophal gewesen. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus' zu verhindern, müssten dem Infektionsschutz entsprechende Noteinrichtungen geschaffen und flächendeckend Corona-Tests durchgeführt werden. "Wir fordern Sie auf, Griechenland hierfür die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen, medizinisches Personal und Ausstattung für Menschen mit schweren Krankheitsverläufen zu stellen."/ted/DP/nas