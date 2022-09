thyssenkrupp-Aktie verlustreich: thyssenkrupp-AR will offenbar über hohe Stahl-Investition in Duisburg entscheiden

Der Aufsichtsrat wolle dann eine Grundsatzentscheidung für eine Direktreduktionsanlage fällen und die Mittel dafür freigeben, berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf Branchenkreise. Der angeschlagene Konzern wolle selbst einen hohen dreistelligen Millionen-Betrag locker machen und in die grüne Zukunft stecken. thyssenkrupp wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Weiter heiße es in der Branche, dass thyssenkrupp zudem mehr als eine Milliarde Euro vom Staat als Investitionshilfe haben wolle, so die Zeitung. Hierfür habe der Konzern zahlreiche Anträge gestellt. Die neue Direktreduktionsanlage solle 2026 in Betrieb genommen werden. Sie solle die Stahlherstellung mit Hilfe von grünem Wasserstoff ermöglichen.

Auf XETRA geht es für Aktien von thyssenkrupp zeitweise um 1,30 Prozent abwärts auf 5,61 Euro.

Berlin (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com, thyssenkrupp AG