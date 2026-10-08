DAX 24.937 -0,7%ESt50 6.121 -1,0%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,19 +0,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 74.247 -0,1%Euro 1,1184 -0,1%Öl 104,2 +4,0%Gold 4.121 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Grüne stellen 'Plan für Deutschland' vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen möchten sich mit umfassenden Vorschlägen zu Wirtschaft und Sozialem als Alternative zur Bundesregierung in Stellung bringen. In einem Leitantrag, der heute in Berlin vorgestellt wird, wirbt die Partei für "neues Wachstum" mit mehr Investitionen, weniger Bürokratie, niedrigeren Energiepreisen und stärkerer sozialer Absicherung. Der Antrag der Parteispitze liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Werbung

Konkret werden unter anderem eine stärkere Besteuerung sehr hoher Vermögen, eine Digitalsteuer für große Plattformkonzerne sowie Reformen bei Pflege, Rente, Bildung und Arbeitsmarkt vorgeschlagen. "Nur kürzen, wie es die Bundesregierung tut, ist keine Reform", schreibt die Partei mit Blick auf Kürzungen bei Gesundheit, Rente und Familien.

Zugleich räumt die Partei Fehler der Ampelkoalition ein. "Die Politik der Ampel hat Menschen verunsichert, statt Verlässlichkeit auszustrahlen." Daraus wolle man lernen. Die Grünen waren von Dezember 2021 bis zum Bruch der Ampelkoalition im November 2024 gemeinsam mit SPD und FDP Teil der Bundesregierung. Seit Vereidigung von Friedrich Merz (CDU) als Bundeskanzler am 6. Mai 2025 sind die Grünen offiziell Teil der Opposition.

Beim Umbau der Wirtschaft verspricht die Partei auch Unterstützung für Beschäftigte und Regionen im Wandel. Genannt werden mehr Weiterbildung, Hilfen bei Jobwechseln und regionale Transformationsagenturen. Auch Beschäftigte in fossilen Branchen verdienten "Respekt und Unterstützung beim Wandel", heißt es./bro/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.