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Grüne suchen überparteilichen Kandidaten für Sachsen-Anhalt

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Grünen halten daran fest, einen überparteilichen Kandidaten für die im Dezember geplante Ministerpräsidentenwahl in Sachsen-Anhalt zu finden. Kommende Woche seien dazu Gespräche geplant, sagte Grünen-Chef Felix Banaszak der "Rheinischen Post". "Unser Ziel war, ist und bleibt, eine rechtsextreme Regierung in Sachsen-Anhalt zu verhindern."

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Der AfD-Politiker Ulrich Siegmund habe für die Wahl zum Ministerpräsidenten keine eigene Mehrheit im Landtag. "Deswegen suchen wir gemeinsam mit der SPD weiterhin nach einer oder einem geeigneten überparteilichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten und suchen dazu auch das Gespräch mit den anderen demokratischen Fraktionen", so Banaszak. "Wie wir uns bei der Wahl verhalten, entscheiden wir, wenn alle Karten auf dem Tisch liegen." Es bleibe aber dabei, dass die Grünen Siegmund nicht zum Ministerpräsidenten wählen werden./rew/DP/zb

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