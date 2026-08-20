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Grüne und Linke werfen Kanzler Untätigkeit bei Klima vor

BERLIN (dpa-AFX) - Grüne und Linke haben Bundeskanzler Friedrich Merz vor dem Hintergrund von Hitze, Trockenheit und Waldbränden Untätigkeit vorgeworfen. Linken-Chefin Ines Schwerdtner sagte im Sommerinterview der Sat.1-Sendung "newstime": "Während einer so großen Hitze, Dürrekrise, wo es Hitzetote gibt, wo eben Ernteausfälle sind, dass sich der Kanzler da nicht meldet, zu Wort meldet und überhaupt mal signalisiert, ich bin bei euch, ich bin bei den Feuerwehrleuten, die die Brände löschen, das finde ich schon ziemlichen Wahnsinn, muss ich sagen."

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Merz hatte allerdings vor knapp einer Woche über die Plattform X den Einsatzkräften für ihren Kampf gegen die Brände gedankt. "In vielen Teilen des Landes wüten Waldbrände. Ich werde über die Entwicklung laufend unterrichtet", schrieb er. "Ich danke allen Einsatzkräften für ihren unermüdlichen und oft bis zur Erschöpfung reichenden Einsatz."

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge äußerte sich in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv ähnlich kritisch. "Friedrich Merz scheint zu hoffen, wenn er im Urlaub ist und niemand ihn sieht, auch niemand auf die Idee kommt, dass er zuständig sein könnte, die Folgen der Klimakrise zu bekämpfen." Merz tue so, als könne er der Krise ausweichen. "Brutale Hitze, tausende Tote. Der Kanzler schweigt. Brennende Wälder, der Kanzler informiert sich und tut ansonsten nichts."/jr/DP/jha

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