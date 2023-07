Grüne wollen Haushalt im Kabinett zustimmen - Streit ums Geld hält an

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Minister aus den Reihen der Grünen werden am Mittwoch bei der Sitzung des Bundeskabinetts dem Bundeshaushalt trotz der anhaltenden Differenzen mit dem Koalitionspartner FDP zustimmen. Das sagten Bundesfamilienministerin Lisa Paus und die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, in Berlin. Wichtig sei hier die Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewesen, der nach monatelangem koalitionsinternen Streit über die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung sich nun in einem Brief hinter das Vorhaben gestellt und "Leistungsverbesserungen" versprochen habe.

Die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes als "Merkposten" vorgesehenen 2 Milliarden für die Kindergrundsicherung seien allerdings nicht ausreichend, wie Paus im Interview mit RTL/NVT und Dröge vor der Sitzung der Grünen-Bundestagsfraktion sagten. "Klar ist, für 2 Milliarden Euro wird es eine wirksame Bekämpfung der Kinderarmut nicht geben", sagte Paus den Fernsehsender RTL/ntv. Paus hatte in der Vergangenheit 12 Milliarden Euro gefordert.

Dröge betone, dass es innerhalb der Koalition bei der Kindergrundsicherung "noch keine Einigung über eine Zahl" gebe. Aber "mit der Aussage des Kanzlers ist klar, dass es zu Leistungsverbesserungen kommen muss", sagte Dröge. "Wer sich mit der Kindergrundsicherung beschäftigt hat, der weiß, dass Leistungsverbesserungen nicht für 2 Milliarden Euro darstellbar sind", sagte Dröge.

Nach dem Willen der Grünen soll die Kindergrundsicherung 2025 in Kraft treten und nicht nur die staatlich verfügbaren Leistungen für Familien einfacher abrufbar machen, sondern auch ärmere Familien finanziell stärker unterstützten. Am Mittwoch will das Kabinett den Haushalt für 2024 sowie die für die Kindergrundsicherung wichtige mittelfristige Finanzplanung des Bundes verabschieden.

Das Gesetz zur Kindergrundsicherung soll nun vom Familienministerium erarbeitet und Ende August vom Kabinett verabschiedet werden. Die FDP von Bundesfinanzminister Lindner sieht anders als Paus in dem Vorhaben hingegen in erster Linie eine Verwaltungsreform. Laut Lindner wäre es sinnvoller, mehr Geld in Bildung zustecken statt den Familien direkt zu geben.

Streit zwischen Lindner und Grünen auch um das Elterngeld

Streit gibt es zwischen den Grünen und Lindner auch beim Thema Elterngeld. Paus und Dröge machten deutlich, dass sie die im Bundeshaushalt 2024 geplante Streichung des Elterngeldes für Paare mit einem Jahreseinkommen von mehr als 150.000 Euro kritisch sehen. Paus sagte, dass wohl rund 60.000 Familien wegen dieser Änderung künftig keinen Anspruch mehr auf Elterngeld hätten. Aus Gleichstellungsgründen für Frauen sei dies "kein Glanzstück".

Linder kritisierte hingegen die Äußerungen von Paus. "Wenn die zuständige Kollegin selbst von der Änderung beim Elterngeld nicht überzeugt ist, dann kann und sollte sie ihren Konsolidierungsbeitrag in anderer Weise erbringen", sagte Lindner auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Dröge betonte, die Grünen hätten auf Möglichkeiten hingewiesen, im Bundeshaushalt mehr Spielräume zu schaffen durch den Abbau umweltschädlicher Subventionen statt der Kürzung von sozialen Leistungen. Deshalb werde man in den Haushaltsberatungen im Bundestag sehen, ob man die Spielräume für die Beibehaltung des Elterngeldes im Bundeshaushalt nicht an anderer Stelle schaffen könne.

"Der Finanzminister hat jetzt der Familienministerin diesen Vorschlag gemacht beim Elterngeld zu kürzen. Aus gleichstellungspolitischer Sicht ist das meiner Sicht nicht der beste Vorschlag, den er an der Stelle machen konnte", sagte Dröge.

