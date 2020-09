Grüne zu Moria: Berlin muss Griechen verlässliches Angebot machen

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock fordert von der Bundesregierung und anderen EU-Ländern ein ernst gemeintes Angebot an Griechenland, Migranten aufzunehmen. Ein Grund, dass die griechische Regierung die Menschen aus dem abgebrannten Lager Moria nicht aufs Festland holen wolle, seien nicht eingehaltene Zusagen der Vergangenheit, sagte Baerbock am Montag in Berlin. "Die Griechen wollen nicht nochmal im Regen stehen gelassen werden." Es müsse jetzt "ein Angebot von Deutschland geben, inklusive andere europäischer Partner, das verlässlich ist, das verbindlich ist", forderte sie. Für einen Verteilmechanismus für die Zukunft brauche es ebenfalls eine Zusage.

Für die akute Notversorgung sollten die Menschen aus Baerbocks Sicht "zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffe verteilt werden", wo auch angesichts der Corona-Pandemie verhindert werden könne, dass sich alle durchmischen. Ein "geschlossenes Lage" sei dagegen "der absolut falsche Weg", weil dadurch das alte Problem, dass zu viele Menschen auf engstem Raum eingesperrt seien, fortgesetzt werde.

Nicht nur die Menschen aus dem Lager Moria auf Lesbos, sondern auch die von den anderen Inseln müssten aus den Lagern geholt werden, forderte Baerbock, denn auch dort gebe es überfüllte Lager. Warnungen vor einem Chaos wie im Jahr 2015, als sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, seien "vollkommen falsch". Strukturen stünden bereit, man könne sie nutzen.

Griechenland will die Migranten trotz der schwierigen Situation auf Lesbos nicht zum Festland bringen oder gar gruppenweise nach Deutschland schicken - jedenfalls nicht ohne positiven Asylbescheid. Zuvorderst steht die Befürchtung, es könne sich eine Art "Moria-Taktik" entwickeln und Migranten legen auch in anderen Lagern Feuer. Entsprechend hart sind die Ansagen aus Athen, etwa des stellvertretenden Migrationsministers Giorgos Koumoutsakos: "Wer denkt, er könne zum Festland und dann nach Deutschland reisen, der soll es vergessen", sagte er nach dem Brand in Moria. "Mach es wie in Moria" dürfe nicht zum Slogan werden, warnt auch der Asylbeauftragte Manos Logothetis./ted/DP/nas