Grünen-Anhänger favorisieren Baerbock als Kanzlerkandidatin

Berlin (Reuters) - Anhänger der Grünen wünschen sich Co-Parteichefin Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin.

50 Prozent gaben in einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für die ARD an, Baerbock zu bevorzugen. Für Co-Parteichef Robert Habeck sprachen sich 35 Prozent aus. Baerbock wird auch für geeigneter gehalten, sobald alle Wahlberechtigten befragt werden. Hier ist die Präferenz aber nicht so eindeutig: Baerbock kommt auf 24 Prozent, Habeck auf 22 Prozent.

Die beiden Politiker wollen untereinander klären, wer die Grünen als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führt. Am Montag soll die K-Frage aufgelöst werden. Anders als bei der Union ist dies bei den Grünen bislang geräuschlos abgelaufen, während sich CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet seit Tagen einen offenen Machtkampf liefern.

Die Grünen teilten unterdessen mit, die Personalentscheidung am Montag ab 11.00 Uhr (MESZ) zu verkünden. Anschließend wird sich die Kanzlerkandidatin beziehungsweise der Kanzlerkandidat den Fragen der Presse stellen.

Die Grünen haben erstmals in ihrer über 40-jährigen Geschichte eine realistische Chance, das Kanzleramt zu erobern und treten deswegen mit einem eigenen Kandidaten an. Ende September wird ein neuer Bundestag gewählt. Laut Infratest käme die Union momentan auf 28 Prozent der Stimmen, die Grünen wären mit 21 Prozent zweitstärkste Kraft. Die SPD unter Kanzlerkandidat Olaf Scholz käme auf 15 Prozent.