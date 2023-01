Grünen-Basis begehrt auf: Über 2000 gegen Lützerath-Abriss

GO

Heute im Fokus

Nach deutschen BIP-Daten: DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Tesla senkt Preise in Deutschland -- United Internet prüft Start für Ionos-Börsengang -- Apple, Bitcoin, HELLA im Fokus

adidas unterliegt in US-Prozess gegen US-Luxusmarke. Daimler Truck investiert in neuen Logistikstandort in Halberstadt. Société Générale empfiehlt KION zum Kauf. Offenbar Cyberangriff gegen Royal Mail. Deutsche Wirtschaftsleistung stieg 2022 etwas mehr als erwartet. Siemens Energy erweitert Zusammenarbeit mit dem Irak. SEC knöpft sich Kryptofirmen Genesis und Gemini vor.