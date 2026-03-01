DAX24.608 -2,7%Est505.983 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 +3,4%Nas22.668 -0,9%Bitcoin55.894 ±0,0%Euro1,1697 -0,7%Öl79,09 +9,1%Gold5.386 +2,0%
Grünen-Chef warnt vor Abhängigkeit von Öl und Gas

02.03.26 14:53 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chef Felix Banaszak warnt mit Blick auf Auswirkungen des Iran-Kriegs vor Abhängigkeiten von Gas und Öl. "Das Richtige in dieser Situation wäre doch, jetzt dafür zu sorgen, dass wir so schnell wie möglich uns von Gas und Öl unabhängig machen", sagte Banaszak nach Beratungen des Bundesvorstands. Die Bundesregierung intensiviere aber die Abhängigkeit von fossilen Energien.

Der Grünen-Chef nannte geplante Kursänderungen der Bundesregierung in der Energiepolitik einen Frontalangriff auch auf die Energiesicherheit. In der Kritik steht zum Beispiel die geplante grundlegende Reform des "Heizungsgesetzes" sowie eine geplante Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Die Grünen und Umweltverbände kritisieren, damit würde die Energiewende ausgebremst - also der Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne. Angesichts des Iran-Kriegs steigen die Öl-, Sprit- und Gaspreise./hoe/DP/mis