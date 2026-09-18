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Grünen-Chefin Brantner kritisiert Schwesig: Spielt riskantes Spiel

SCHWERIN (dpa-AFX) - Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner hat den Wahlkampf von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert. "Sie scheint nicht zu begreifen, dass es eine Langstrecke ist, die AfD-Ergebnisse wieder zu schmälern. Sie riskiert den Sieg der demokratischen Kräfte für einen kurzen Jubelmoment", sagte Brantner der "Bild".

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Auf den letzten Metern vor der Landtagswahl am Sonntag hat die SPD erstmals in einer Umfrage die AfD überholt. Die Grünen kommen im neuen ZDF-"Politbarometer" auf fünf Prozent und müssen somit um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Im neuen "Politbarometer" liegt die SPD bei 37 Prozent, die AfD bei 36.

Auch CDU-Spitzenkandidat Peters kritisiert Schwesig

"Es geht bei der Wahl am Sonntag um eine stabile demokratische Regierung für Mecklenburg-Vorpommern, und mit Grünen im Schweriner Landtag wird genau das gelingen. Wer glaubt, dass eine Umfrage schon das Endergebnis ist, spielt ein extrem riskantes Spiel", kritisierte Brantner.

Schwesig sagte im ZDF-"Morgenmagazin": "Also, wenn die Grünen nicht im Landtag wären, könnte es für Rot-Rot reichen. Aber ich bitte um Verständnis, dass ich nicht für eine Koalition werbe, sondern ich werbe dafür, dass wir als SPD stärkste Kraft werden."

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Auch CDU-Spitzenkandidat Daniel Peters übte Kritik an Schwesig. Ihre Strategie ziele auf eine Spaltung der Gesellschaft ab, womit die AfD gestärkt werde, sagte Peters der dpa./mni/DP/stw

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