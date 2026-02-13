DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.579 +1,0%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Grünen-Chefin Brantner: Rubio war knallhart in der Sache

14.02.26 17:24 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Franziska Brantner sieht nach der Rede von US-Außenminister Marco Rubio keine Anzeichen für einen Kurswechsel. "Rubio war freundlicher vom Ton, aber knallhart in der Sache auf Trump-Linie. Und für mich ein weiteres Zeichen dafür, dass wir als Europäer stärker und unabhängiger werden müssen", sagte Brantner der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie sehe darin keinen Anlass für Erleichterung.

Wer­bung

Wirklich gefährlich wäre es, sich nun zurücklehnen, sagte Brantner, die auch vor einem Trugschluss warnte. "Und wir haben wirklich die Aufgabe als Europäer, uns jetzt auf den Hintern zu setzen und das selber hinzubekommen", sagte sie. Besonders aufgestoßen ist ihr auch, dass Rubio Freihandel als eine dogmatische Gefahr benannt habe. Das sei auch eine Ansage an die Europäer.

Sorge bereitet ihr in dieser Situation der Zustand der deutsch-französischen Beziehungen. Diese seien "eher zerrüttet". "Und man wird Europa nicht gegen Frankreich voranbringen können", sagte Brantner. Auch sie sei für Gespräche über die Zukunft der nuklearen Abschreckung in Europa. Sie sagte: "Für uns ist ganz klar, dass es da keinen deutschen Alleingang, keine eigene deutsche Waffe geben darf, aber dass man natürlich mit den Europäern darüber spricht, das ist klar."/cn/DP/zb