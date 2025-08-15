DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.638 +0,4%Euro1,1699 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F TUI TUAG50 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Commerzbank CBK100 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag Enttäuschte Hoffnungen: Treffen zwischen Trump und Putin bleibt ohne Ergebnis - Trump trifft Selenskyj am Montag
KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Grünen-Chefin Brantner sieht nach Alaska-Gipfel Merz am Zug

16.08.25 15:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Alaska-Gipfel von US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin hat die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner die "völlige Normalisierung" des Kreml-Chefs kritisiert. "Von Trump nichts mehr zu erwarten. Auf Europa konzentrieren", schrieb Brantner auf der Plattform X. Man benötige jetzt einen "maximalen Kraftakt der Europäer und wo nötig weiterer weltweiter Partner". Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sei nun am Zug.

Wer­bung

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann erklärte, vor weiteren Verhandlungen müsse es eine Feuerpause und einen Waffenstillstand geben. "Bis dahin müssen weiter harte Sanktionen gegen Russland umgesetzt werden." So müsse etwa eingefrorenes russisches Vermögen zum Wiederaufbau der Ukraine genutzt werden. Hier sei auch der Kanzler gefragt. "Friedrich Merz muss die Initiative ergreifen, gemeinsam mit den Europäern an einer harten europäischen Antwort arbeiten."

Nach dem Gipfel in Alaska waren keine greifbaren Ergebnisse bekanntgeworden. Trump und Putin beendeten ihr Treffen ohne Äußerungen zu einer möglichen Waffenruhe im Ukraine-Krieg. Trump sprach zwar von Einigungen in wichtigen Punkten, blieb Details aber schuldig. Auch Putin erwähnte Vereinbarungen, die Ausgangspunkt für eine Lösung des Ukraine-Konflikts sein könnten./sk/DP/nas