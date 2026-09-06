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Grünen-Chefin: Brauchen handwerklich funktionierende Bundesregierung

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner hat nach den starken Stimmenzuwächsen der AfD bei der Wahl in Sachsen-Anhalt Konsequenzen auf Bundesebene gefordert. Sie sagte in der ARD, wenn sie das Ergebnis der AfD sehe, sei einem "nur zum Heulen zumute". Man habe eine große Aufgabe, wieder eine positive Vision für Deutschland zu entwickeln. "Dafür brauchen wir eben auch eine handwerklich funktionierende Regierung", sagte Brantner.

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"Wir sehen bundesweit eine große Unzufriedenheit, und wir sehen bundesweit eine Unzufriedenheit mit dieser Regierung, aber insgesamt mit dem Zustand Deutschlands. Und daran müssen wir ansetzen zu sagen: Leute, lasst uns jetzt gemeinsam anpacken, zusammenführen, schauen, wie wir wieder aus diesem Land das rausholen, was drinsteckt." Kanzler Friedrich Merz (CDU) sei offensichtlich ein Problem für die Regierung. "Viele in der CDU hätten sich wahrscheinlich gewünscht, er wäre noch länger im Urlaub geblieben."/hoe/DP/zb

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