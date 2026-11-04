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Grünen-Chefin: EU kann nach Midterms nicht aufatmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat den hohen Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen als "Stoppschild gegen (US-Präsident Donald) Trump und seine Milliardäre" gewertet. "Daraus kann man Hoffnung ziehen für das demokratische System in den USA und dass es hoffentlich wieder auf die Füße kommt", sagte sie dem rbb24 Inforadio.

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In der Europäischen Union könne man jetzt aber längst nicht aufatmen. "Im Gegenteil, wir müssen wirklich auf Europa und unsere eigene Stärke setzen." Trump habe klar gesagt, dass er die Europäische Union nicht respektiere und sie spalten wolle. Aus der Ukraine wolle er sich mehr und mehr herausziehen. "Das heißt, wir haben da eine eigene Verantwortung für uns, egal wie das jetzt final ausgeht.", sagte Brantner./sk/DP/stk

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