Grünen-Fraktion will Heizungstausch mit bis zu 80 Prozent fördern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Bundestagsfraktion schlägt deutlich höhere Finanzhilfen für den im Gebäudeenergiegesetz vorgesehenen Heizungstausch vor, um so die "Wärmewende sozial und gerecht" voranzubringen. "Aus Sicht der Grünen Bundestagsfraktion sollen alle Menschen bei der Wärmewende mitmachen können", heißt es in einem Papier, das die Fraktion auf ihrer Internetseite veröffentlichte und das unter anderem von Fraktionschefin Katharina Dröge stammt. "Hierfür schlagen wir vor, die finanzielle Förderung des Heizungsumstiegs auszuweiten, damit gerade kleine Einkommen noch stärker profitieren. Ihre neue Heizung soll künftig mit bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten bezuschusst werden."

Von dieser Maximalförderung in Höhe von 80 Prozent sollen nach dem Vorschlag Menschen mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen von bis zu 20.000 Euro im Jahr profitieren. Der Fördersatz soll dann stufenweise sinken, je mehr das Einkommen steigt. Menschen mit einem zu versteuerndem Haushaltseinkommen von bis zu 60.000 Euro sollen demnach eine Förderung von 40 Prozent der Gesamtkosten erhalten. Der Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauminister Klara Geywitz (SPD) sieht bisher 30 Prozent pauschale Förderung und bis zu 50 Prozent für Bezieher von Sozialleistungen vor. Bei den Mieterschutzinstrumenten sollen nach dem Grünen-Vorschlag zudem zeitnah die Modernisierungsumlage auf höchstens 4 Prozent im Jahr und nicht mehr als 1,50 Euro pro Quadratmeter und Monat in acht Jahren begrenzt werden.

Bei einer Konferenz der Grünen-Fraktion verteidigte Habeck seine Pläne und rief dazu auf, sie auch angesichts einer kontroversen Debatte zu verwirklichen. "Niemand will funktionierende Heizungen aus dem Keller reißen, und niemand will auch in Keller einbrechen und ich schon gar nicht", betonte er. "Jetzt wird die Debatte natürlich im Parlament noch einmal geführt, und sie wird nicht weniger anspruchsvoll und herausfordernd sein." Sie sollte allerdings nicht dazu führen, "dass man sagt, weil es eine schwierige Debatte gibt, lassen wir es lieber": Verschiebe man etwa das Gesetz wegen der Kritik, heiße das, "dass für einen Zeitraum... weiter Öl- und Gasheizungen eingebaut werden". Das würde aber das Problem für das Jahr 2045 "erkennbar" verschärfen, warnte Habeck.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2023 05:42 ET (09:42 GMT)